Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013993
|1,07
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF
|0,051091
|1,06
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,053987
|1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,055013
|1,02
|Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,046916
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011925
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF
|0,066913
|2,72
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,017333
|2,71
|Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,018848
|2,66
|Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF
|0,098268
|2,65
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,035689
|2,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018777
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,012197
|1,50
|Fiba Em. ve Hay. Büy. Am. İki. Esnek EYF
|0,030147
|1,35
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,083620
|1,35
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012952
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013990
|1,69
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014293
|1,16
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,020143
|1,13
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014754
|0,60
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013672
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,041192
|0,21
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,039081
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF
|0,042202
|0,21
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,041282
|0,21
|Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF
|0,041300
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,036560
|-2,25
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,030309
|-1,93
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,025555
|-1,87
|Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF
|0,017900
|-1,72
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,038979
|-1,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018063
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020496
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF
|0,010342
|-1,04
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021110
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035388
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,031983
|-0,27
|BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF
|0,012090
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012317
|-1,86
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014224
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015764
|-3,30
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016264
|-3,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015620
|-3,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016085
|-3,21
|Vakıf Emek. Altın EYF
|0,016554
|-3,20
(Sürecek)
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