Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013993 1,07 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,051091 1,06 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053987 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055013 1,02 Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF 0,046916 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011925 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 0,066913 2,72 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,017333 2,71 Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,018848 2,66 Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 0,098268 2,65 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,035689 2,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018777 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,012197 1,50 Fiba Em. ve Hay. Büy. Am. İki. Esnek EYF 0,030147 1,35 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,083620 1,35 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012952 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013990 1,69 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014293 1,16 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,020143 1,13 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014754 0,60 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013672 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041192 0,21 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,039081 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,042202 0,21 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041282 0,21 Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041300 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036560 -2,25 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030309 -1,93 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,025555 -1,87 Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,017900 -1,72 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,038979 -1,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018063 -0,37 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020496 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010342 -1,04 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021110 -0,86 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035388 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031983 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF 0,012090 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012317 -1,86 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014224 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015764 -3,30 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016264 -3,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015620 -3,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016085 -3,21 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016554 -3,20

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