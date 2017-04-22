Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014410 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027859 0,68 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022244 0,67 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040660 0,65 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038528 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011725 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,017268 2,85 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,024098 2,75 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,086159 2,71 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017993 2,68 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,041123 2,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014177 1,67 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018470 1,49 Vakıf Em. Esnek EYF 0,043462 1,44 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,082508 1,29 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,018017 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019917 1,66 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014129 1,64 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013757 1,57 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014666 0,58 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013603 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allıanz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF 0,010212 0,22 BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041104 0,21 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038998 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015755 0,21 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028203 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037403 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030906 -0,24 Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,018213 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020530 -1,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018130 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010451 -1,28 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,045996 -0,62 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021294 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012551 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016302 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016139 -0,99 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015115 -0,99 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016532 -0,99 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015960 -0,99

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