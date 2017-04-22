Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,014410
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027859
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022244
|0,67
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,040660
|0,65
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038528
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011725
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,017268
|2,85
|Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF
|0,024098
|2,75
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,086159
|2,71
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,017993
|2,68
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,041123
|2,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,014177
|1,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018470
|1,49
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,043462
|1,44
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,082508
|1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,018017
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019917
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014129
|1,64
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013757
|1,57
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014666
|0,58
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013603
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allıanz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF
|0,010212
|0,22
|BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,041104
|0,21
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,038998
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015755
|0,21
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,028203
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,037403
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,030906
|-0,24
|Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF
|0,018213
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020530
|-1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018130
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF
|0,010451
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,045996
|-0,62
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021294
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012551
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016302
|-1,00
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016139
|-0,99
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015115
|-0,99
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016532
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015960
|-0,99
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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