Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF
|0,050398
|0,73
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,033897
|0,70
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF
|0,032245
|0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF
|0,022027
|0,68
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,053250
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011569
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,088988
|1,94
|Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF
|0,023454
|1,59
|Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,047474
|1,44
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,017523
|1,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,044233
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,081454
|1,27
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,027192
|1,18
|NN Hay. Em. Esnek EYF
|0,048242
|0,85
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012754
|0,84
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012397
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,015269
|0,19
|Avivasa Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010182
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010199
|0,19
|Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010145
|0,18
|NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010173
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016972
|1,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016301
|1,14
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016697
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016467
|1,14
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017272
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015722
|0,21
|BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,041017
|0,21
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,041110
|0,21
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,028144
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF
|0,042026
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,022392
|-1,43
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027672
|-1,38
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022096
|-1,36
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038285
|-1,33
|NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF
|0,032783
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020860
|-3,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018187
|-3,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF
|0,010587
|-3,55
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058502
|-1,82
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,046282
|-1,75
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035590
|-1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,031936
|-1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012556
|-1,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013544
|-1,17
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019592
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013901
|-0,64
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014582
|-0,34
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