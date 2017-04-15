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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,050398 0,73
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,033897 0,70
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF 0,032245 0,69
BNP Paribas Cardif Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF 0,022027 0,68
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053250 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011569 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,088988 1,94
Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,023454 1,59
Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,047474 1,44
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017523 1,43
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,044233 1,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,081454 1,27
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,027192 1,18
NN Hay. Em. Esnek EYF 0,048242 0,85
Groupama Em. Katkı EYF 0,012754 0,84
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012397 0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015269 0,19
Avivasa Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010182 0,19
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010199 0,19
Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010145 0,18
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010173 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016972 1,14
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016301 1,14
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016697 1,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016467 1,14
Vakıf Em. Altın EYF 0,017272 1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015722 0,21
BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041017 0,21
Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041110 0,21
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028144 0,21
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,042026 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022392 -1,43
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027672 -1,38
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022096 -1,36
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038285 -1,33
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032783 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020860 -3,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018187 -3,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010587 -3,55
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058502 -1,82
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046282 -1,75
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035590 -1,67
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031936 -1,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012556 -1,20
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013544 -1,17
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019592 -0,68
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013901 -0,64
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014582 -0,34
(Sürecek)

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