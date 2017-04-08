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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054011 2,39
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039893 2,29
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,061060 2,28
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060263 2,25
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039476 2,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011486 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021680 2,62
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018811 2,42
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026826 1,84
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,038711 1,80
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034000 1,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,059585 2,60
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036194 1,48
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047107 1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032439 1,30
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021623 1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013704 2,15
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012708 2,07
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019727 1,70
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013990 1,58
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013538 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016282 2,20
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016780 2,14
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015098 2,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016596 2,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016117 2,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010162 0,24
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010174 0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,018328 0,23
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010166 0,23
NN Hay. Em. Likit Esnek EYF 0,042095 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,010925 -0,10
MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF 0,012409 -0,10
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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