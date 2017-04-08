Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,054011
|2,39
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,039893
|2,29
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,061060
|2,28
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,060263
|2,25
|BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,039476
|2,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011486
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021680
|2,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018811
|2,42
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026826
|1,84
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF
|0,038711
|1,80
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,034000
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,059585
|2,60
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036194
|1,48
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047107
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032439
|1,30
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021623
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013704
|2,15
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012708
|2,07
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019727
|1,70
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013990
|1,58
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013538
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016282
|2,20
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016780
|2,14
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015098
|2,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016596
|2,13
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016117
|2,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. Başlangıç EYF
|0,010162
|0,24
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010174
|0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF
|0,018328
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010166
|0,23
|NN Hay. Em. Likit Esnek EYF
|0,042095
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF
|0,010925
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF
|0,012409
|-0,10
(Sürecek)
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