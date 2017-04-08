Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054011 2,39 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039893 2,29 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,061060 2,28 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060263 2,25 BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039476 2,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011486 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021680 2,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018811 2,42 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026826 1,84 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,038711 1,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034000 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,059585 2,60 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036194 1,48 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047107 1,46 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032439 1,30 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021623 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013704 2,15 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012708 2,07 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019727 1,70 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013990 1,58 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013538 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016282 2,20 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016780 2,14 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015098 2,13 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016596 2,13 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016117 2,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010162 0,24 Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010174 0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,018328 0,23 Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010166 0,23 NN Hay. Em. Likit Esnek EYF 0,042095 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,010925 -0,10 MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF 0,012409 -0,10

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