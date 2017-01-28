Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022821
|1,87
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,028599
|1,77
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,041665
|1,75
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,039539
|1,74
|Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar.EYF
|0,030713
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010918
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018500
|2,73
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021814
|2,72
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,055133
|2,10
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,015396
|2,03
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,036846
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,057372
|3,11
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,048128
|2,28
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF
|0,036849
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032583
|1,62
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,022042
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,018464
|2,70
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013115
|1,85
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012741
|1,26
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014380
|1,23
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,012870
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,015693
|0,24
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,014894
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015735
|0,23
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016274
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016368
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,040158
|0,18
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,038100
|0,18
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,027559
|0,18
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015381
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF
|0,037862
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010134
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF
|0,017856
|-0,02
(Sürecek)