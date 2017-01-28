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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022821 1,87
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,028599 1,77
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,041665 1,75
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,039539 1,74
Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar.EYF 0,030713 1,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010918 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018500 2,73
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021814 2,72
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,055133 2,10
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,015396 2,03
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,036846 1,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,057372 3,11
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,048128 2,28
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036849 1,73
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032583 1,62
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,022042 1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,018464 2,70
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,013115 1,85
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012741 1,26
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014380 1,23
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,012870 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,015693 0,24
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014894 0,24
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015735 0,23
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016274 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016368 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,040158 0,18
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038100 0,18
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,027559 0,18
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015381 0,18
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF 0,037862 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010134 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,017856 -0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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