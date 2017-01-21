Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY
|0,015456
|1,62
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,015061
|1,43
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,052876
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,023580
|0,84
|Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,033059
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010800
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024175
|3,23
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,054000
|1,89
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,034119
|1,86
|Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF
|0,064336
|1,86
|Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF
|0,083173
|1,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,011117
|1,16
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,040677
|1,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF
|0,016987
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF
|0,015674
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012523
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012877
|1,34
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013051
|0,60
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017017
|0,50
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014205
|0,48
|Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF
|0,014263
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015354
|0,18
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,038032
|0,18
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,027510
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF
|0,013209
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF
|0,041078
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,038576
|-1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,026726
|-1,18
|Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,023044
|-1,12
|NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF
|0,033738
|-1,10
|Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF
|0,018736
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021236
|-1,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018009
|-1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF
|0,036222
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047055
|-1,19
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021752
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032065
|-1,03
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,055641
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012583
|-0,86
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,013931
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,015656
|-1,53
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016237
|-1,39
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015699
|-1,37
|BNP Par. Car. Em. Altın EYF
|0,015861
|-1,37
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,016806
|-1,37
(Sürecek)