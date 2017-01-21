Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015456 1,62 MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015061 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052876 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,023580 0,84 Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,033059 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010800 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024175 3,23 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,054000 1,89 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,034119 1,86 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,064336 1,86 Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 0,083173 1,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,011117 1,16 Vakıf Em. Esnek EYF 0,040677 1,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF 0,016987 1,08 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015674 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012523 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012877 1,34 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013051 0,60 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017017 0,50 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014205 0,48 Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,014263 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015354 0,18 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038032 0,18 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,027510 0,17 Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013209 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,041078 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,038576 -1,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026726 -1,18 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,023044 -1,12 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033738 -1,10 Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,018736 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021236 -1,77 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018009 -1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036222 -1,44 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047055 -1,19 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021752 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032065 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,055641 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012583 -0,86 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,013931 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,015656 -1,53 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016237 -1,39 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015699 -1,37 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,015861 -1,37 Vakıf Em. Altın EYF 0,016806 -1,37

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