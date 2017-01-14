Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022619
|7,28
|Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,023305
|7,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,027046
|6,93
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,039234
|6,90
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,028355
|6,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010654
|2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021618
|9,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018314
|7,45
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,012648
|5,77
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,015529
|5,61
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,074179
|5,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,055998
|8,23
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047621
|7,17
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF
|0,036751
|6,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032398
|6,24
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,022013
|5,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012692
|5,69
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012707
|4,57
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,016933
|1,64
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,013932
|1,58
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,012973
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016466
|9,71
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016238
|9,65
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016741
|9,65
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015917
|9,63
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015065
|9,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,027462
|0,18
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,037964
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF
|0,040143
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF
|0,037731
|0,17
|Groupama Em. Likit-Esnek EYF
|0,037238
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,014849
|-1,17
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY
|0,015210
|-1,16
|Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,032792
|-1,09
|Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF
|0,052417
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,052433
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF
|0,011334
|-1,11
|Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF
|0,011540
|-1,09
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,013482
|-1,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF
|0,041933
|-1,05
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012174
|-1,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)