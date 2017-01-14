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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022619 7,28
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,023305 7,23
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,027046 6,93
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,039234 6,90
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,028355 6,90
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010654 2,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021618 9,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018314 7,45
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,012648 5,77
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,015529 5,61
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,074179 5,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,055998 8,23
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047621 7,17
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036751 6,56
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032398 6,24
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,022013 5,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012692 5,69
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012707 4,57
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,016933 1,64
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,013932 1,58
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,012973 1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016466 9,71
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016238 9,65
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016741 9,65
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015917 9,63
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015065 9,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,027462 0,18
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,037964 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF 0,040143 0,17
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF 0,037731 0,17
Groupama Em. Likit-Esnek EYF 0,037238 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014849 -1,17
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015210 -1,16
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,032792 -1,09
Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF 0,052417 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052433 -1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF 0,011334 -1,11
Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF 0,011540 -1,09
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013482 -1,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF 0,041933 -1,05
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012174 -1,04


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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