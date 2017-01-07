Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,038674 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,026526 2,33 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,021084 2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Dış Borç.Ar.EYF 0,043356 2,29 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,039802 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,019786 4,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,017044 4,80 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,034629 0,21 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,017123 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,044433 2,87 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,034490 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,030494 2,44 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020884 1,93 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,051742 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012009 1,83 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,013715 0,90 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,013986 0,60 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014260 0,42 Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,014057 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014809 3,92 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015009 3,82 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,015268 3,80 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015107 3,78 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,014673 3,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013166 0,17 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015302 0,17 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,037898 0,17 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,027414 0,17 BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,039951 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,013762 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010398 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022487 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,070241 -2,01 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014704 -2,01 NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,075504 -1,99 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF 0,051497 -1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,073695 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015091 -0,95 NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,024835 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,010762 -0,75 Halk Hayat ve Em. Esnek EYF 0,014110 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012152 -0,58 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,012785 -0,37 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,016660 -0,11 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017176 -0,03

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