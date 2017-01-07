Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,038674
|2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,026526
|2,33
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,021084
|2,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Dış Borç.Ar.EYF
|0,043356
|2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,039802
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,019786
|4,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,017044
|4,80
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,034629
|0,21
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,017123
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,044433
|2,87
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF
|0,034490
|2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,030494
|2,44
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,020884
|1,93
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,051742
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012009
|1,83
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,013715
|0,90
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,013986
|0,60
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014260
|0,42
|Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF
|0,014057
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,014809
|3,92
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015009
|3,82
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,015268
|3,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015107
|3,78
|BNP Par. Car. Em. Altın EYF
|0,014673
|3,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF
|0,013166
|0,17
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015302
|0,17
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,037898
|0,17
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,027414
|0,17
|BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,039951
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,013762
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010398
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,022487
|-2,20
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,070241
|-2,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,014704
|-2,01
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,075504
|-1,99
|BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF
|0,051497
|-1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,073695
|-1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF
|0,015091
|-0,95
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,024835
|-0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,010762
|-0,75
|Halk Hayat ve Em. Esnek EYF
|0,014110
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012152
|-0,58
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,012785
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,016660
|-0,11
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,017176
|-0,03
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)