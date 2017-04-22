Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,695187 0,46 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,410465 0,42 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170859 0,41 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,183117 0,39 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,561229 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030588 0,60 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,119419 0,42 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,096567 0,40 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,188538 0,38 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,191254 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,044037 5,27 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,689555 3,71 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,110217 3,49 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,055020 3,35 Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,012279 3,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020572 2,16 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,166809 2,07 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,769074 1,87 Halk Portföy Karma Fon 53,682739 1,71 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,031083 1,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024848 1,85 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031104 1,69 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,081634 1,60 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032284 1,52 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,935897 1,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013952 0,22 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,710178 0,21 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,180622 0,21 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035719 0,21 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,188070 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 356,426656 -0,51 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037287 -0,28 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,732915 -0,27 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,426827 -0,24 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,199100 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010810 -2,91 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014612 -2,35 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011083 -1,15 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,008994 -0,75 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,319816 -0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047320 -1,25 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021115 -0,65 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016140 -0,54 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018207 -0,38 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025824 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,194604 -0,46 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,267836 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021261 -1,01 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036675 -0,97 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,205004 -0,63 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017312 -0,25 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013216 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,250565 -2,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022645 -1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,036317 -1,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,038664 -1,00 HSBC Portföy Altın Fonu 1,391251 -0,99

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)