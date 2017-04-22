Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yatırımcı Rehberi (6)
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Finans Portföy FTSE İst.

Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,695187 0,46
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,410465 0,42
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170859 0,41
TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,183117 0,39
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,561229 0,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030588 0,60
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,119419 0,42
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,096567 0,40
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,188538 0,38
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,191254 0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,044037 5,27
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,689555 3,71
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,110217 3,49
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,055020 3,35
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,012279 3,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020572 2,16
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,166809 2,07
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,769074 1,87
Halk Portföy Karma Fon 53,682739 1,71
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,031083 1,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024848 1,85
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031104 1,69
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,081634 1,60
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032284 1,52
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,935897 1,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013952 0,22
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,710178 0,21
İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,180622 0,21
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035719 0,21
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,188070 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 356,426656 -0,51
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037287 -0,28
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,732915 -0,27
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,426827 -0,24
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,199100 -0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010810 -2,91
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014612 -2,35
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011083 -1,15
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,008994 -0,75
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,319816 -0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047320 -1,25
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021115 -0,65
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016140 -0,54
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018207 -0,38
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025824 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,194604 -0,46
Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,267836 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021261 -1,01
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036675 -0,97
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,205004 -0,63
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017312 -0,25
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013216 -0,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,250565 -2,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022645 -1,01
Ak Portföy Altın Fonu 0,036317 -1,01
TEB Portföy Altın Fonu 0,038664 -1,00
HSBC Portföy Altın Fonu 1,391251 -0,99
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, Yapı Kredi Bankası, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Yabancı His, Yapı Kredi