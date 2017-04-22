Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,695187
|0,46
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,410465
|0,42
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,170859
|0,41
|TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu
|0,183117
|0,39
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,561229
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,030588
|0,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,119419
|0,42
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,096567
|0,40
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,188538
|0,38
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,191254
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,044037
|5,27
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,689555
|3,71
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,110217
|3,49
|Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)
|0,055020
|3,35
|Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.)
|0,012279
|3,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020572
|2,16
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,166809
|2,07
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,769074
|1,87
|Halk Portföy Karma Fon
|53,682739
|1,71
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,031083
|1,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024848
|1,85
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031104
|1,69
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,081634
|1,60
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032284
|1,52
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,935897
|1,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013952
|0,22
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,710178
|0,21
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|173,180622
|0,21
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035719
|0,21
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,188070
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|356,426656
|-0,51
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037287
|-0,28
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,732915
|-0,27
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,426827
|-0,24
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,199100
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010810
|-2,91
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014612
|-2,35
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011083
|-1,15
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,008994
|-0,75
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,319816
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047320
|-1,25
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021115
|-0,65
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016140
|-0,54
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018207
|-0,38
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,025824
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,194604
|-0,46
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,267836
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021261
|-1,01
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036675
|-0,97
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,205004
|-0,63
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017312
|-0,25
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013216
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,250565
|-2,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022645
|-1,01
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036317
|-1,01
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038664
|-1,00
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,391251
|-0,99
(Sürecek)
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