Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030822
|0,93
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040418
|0,86
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,408765
|0,82
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,170159
|0,81
|TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu
|0,182403
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,114704
|0,42
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,188624
|0,40
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,118438
|0,38
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011212
|0,26
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,184062
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,092158
|4,08
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,053951
|3,99
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,106500
|3,80
|ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY)
|3,245579
|1,88
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF
|29,286368
|1,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,754936
|1,98
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Öz. F
|0,014083
|1,13
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|13,342545
|1,04
|ING Portföy Birinci Değişken Fon
|2,452206
|0,99
|TEB Portföy Birinci Değişken Fon
|3,287558
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021477
|1,11
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037033
|1,10
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024396
|0,61
|Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,013144
|0,25
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,108018
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,935803
|1,39
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013705
|1,26
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|141,411826
|1,15
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039055
|1,14
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036686
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,083742
|0,29
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. F.
|13,324630
|0,22
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,702219
|0,22
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035644
|0,22
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|172,813318
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037392
|-1,31
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,743185
|-1,31
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023489
|-1,27
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,709318
|-1,26
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,430322
|-1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014963
|-2,17
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014701
|-1,74
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,325446
|-1,72
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033889
|-1,57
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019070
|-1,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018276
|-3,48
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016227
|-2,58
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,033761
|-2,52
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042887
|-2,36
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091218
|-2,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon
|0,014713
|-2,58
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,294502
|-2,10
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,195508
|-1,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043628
|-0,78
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,270469
|-0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,248370
|-1,55
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,031800
|-1,52
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,212688
|-1,45
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,030587
|-1,42
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013243
|-1,29
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