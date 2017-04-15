Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030822 0,93 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040418 0,86 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,408765 0,82 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170159 0,81 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,182403 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,114704 0,42 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,188624 0,40 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,118438 0,38 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011212 0,26 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,184062 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,092158 4,08 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,053951 3,99 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,106500 3,80 ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) 3,245579 1,88 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 29,286368 1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,754936 1,98 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Öz. F 0,014083 1,13 Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,342545 1,04 ING Portföy Birinci Değişken Fon 2,452206 0,99 TEB Portföy Birinci Değişken Fon 3,287558 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021477 1,11 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037033 1,10 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024396 0,61 Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,013144 0,25 Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,108018 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,935803 1,39 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013705 1,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,411826 1,15 TEB Portföy Altın Fonu 0,039055 1,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,036686 1,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,083742 0,29 ICBC Turkey Portföy Para Piy. F. 13,324630 0,22 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,702219 0,22 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035644 0,22 İş Portföy Para Piyasası Fonu 172,813318 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037392 -1,31 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,743185 -1,31 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023489 -1,27 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,709318 -1,26 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,430322 -1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014963 -2,17 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014701 -1,74 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,325446 -1,72 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033889 -1,57 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019070 -1,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018276 -3,48 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016227 -2,58 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033761 -2,52 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042887 -2,36 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091218 -2,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon 0,014713 -2,58 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,294502 -2,10 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195508 -1,43 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043628 -0,78 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,270469 -0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,248370 -1,55 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031800 -1,52 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,212688 -1,45 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,030587 -1,42 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013243 -1,29

(Sürecek)