Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038876 2,58 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,670960 2,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,029496 2,30 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023790 2,30 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,101310 2,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015295 3,04 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011169 2,62 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009156 2,04 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034431 1,78 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019315 1,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015911 2,73 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026306 2,28 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,241247 2,26 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018935 2,24 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,041776 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043970 2,62 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198346 2,21 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,322323 1,89 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,075430 1,49 Halk Portföy Karma Fon 52,745526 1,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013416 2,28 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031027 2,25 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021241 2,12 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036630 2,10 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017556 1,98 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,744329 2,55 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 139,802909 2,41 Finans Portföy Gümüş BYF 14,615099 2,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022629 2,19 İş Portföy Altın Fonu 0,017558 2,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,529790 0,23 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017813 0,23 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013893 0,21 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 5,740594 0,21 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,083501 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,800582 -0,19 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,181009 -0,15 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,405441 -0,10 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014405 -0,08 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030538 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010123 -4,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032155 -0,61 Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,212422 -0,04 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024801 -0,03 Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,105457 -0,01

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