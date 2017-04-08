Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038876
|2,58
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,670960
|2,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,029496
|2,30
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023790
|2,30
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,101310
|2,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015295
|3,04
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011169
|2,62
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009156
|2,04
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034431
|1,78
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019315
|1,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015911
|2,73
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,026306
|2,28
|Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)
|0,241247
|2,26
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018935
|2,24
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,041776
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043970
|2,62
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,198346
|2,21
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,322323
|1,89
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
|0,075430
|1,49
|Halk Portföy Karma Fon
|52,745526
|1,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013416
|2,28
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031027
|2,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021241
|2,12
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036630
|2,10
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017556
|1,98
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,744329
|2,55
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|139,802909
|2,41
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,615099
|2,28
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022629
|2,19
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017558
|2,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,529790
|0,23
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,017813
|0,23
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013893
|0,21
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|5,740594
|0,21
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,083501
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,800582
|-0,19
|TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu
|0,181009
|-0,15
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,405441
|-0,10
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014405
|-0,08
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030538
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010123
|-4,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,032155
|-0,61
|Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F.
|0,212422
|-0,04
|İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,024801
|-0,03
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,105457
|-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
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