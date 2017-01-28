Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023620 1,64 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,727411 1,60 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038208 1,51 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,796016 1,44 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,632668 1,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014609 3,30 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,370239 2,64 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015972 2,29 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015057 1,98 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019586 1,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 0,943586 3,70 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026097 3,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,218942 3,18 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021614 2,90 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019147 2,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,288296 2,19 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018675 1,89 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,029219 1,80 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042971 1,66 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,201694 1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,306520 1,58 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,219114 1,28 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,902635 1,22 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,267706 1,08 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013619 1,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,047705 1,16 HSBC Portföy Altın Fonu 1,373495 0,22 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020764 0,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013392 0,21 ING Portföy Altın Fonu 0,017392 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016235 0,19 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081875 0,18 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. 0,026081 0,18 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013627 0,18 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034885 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,014396 -0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 6,949741 -1,29 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,087012 -1,12 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,378184 -0,68 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,027915 -0,50 Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,969468 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,014446 -0,97 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,065695 -0,52 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,780244 -0,31 Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,553181 -0,10 İş Portföy Değişken Fon 50,834541 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,101998 -0,03 Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012157 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 138,046996 -0,31 Finans Portföy Altın BYF 13,572095 -0,19

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