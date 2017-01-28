Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023620
|1,64
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,727411
|1,60
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038208
|1,51
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,796016
|1,44
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,632668
|1,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014609
|3,30
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,370239
|2,64
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015972
|2,29
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015057
|1,98
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019586
|1,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|0,943586
|3,70
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,026097
|3,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|35,218942
|3,18
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021614
|2,90
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,019147
|2,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,288296
|2,19
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,018675
|1,89
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,029219
|1,80
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042971
|1,66
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,201694
|1,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,306520
|1,58
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|14,219114
|1,28
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,902635
|1,22
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,267706
|1,08
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013619
|1,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,047705
|1,16
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,373495
|0,22
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,020764
|0,21
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013392
|0,21
|ING Portföy Altın Fonu
|0,017392
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016235
|0,19
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,081875
|0,18
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F.
|0,026081
|0,18
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013627
|0,18
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034885
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu
|0,014396
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|6,949741
|-1,29
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,087012
|-1,12
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,378184
|-0,68
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,027915
|-0,50
|Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)
|0,969468
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,014446
|-0,97
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,065695
|-0,52
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,780244
|-0,31
|Fokus Portföy Birinci Değişken Fon
|4,553181
|-0,10
|İş Portföy Değişken Fon
|50,834541
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,101998
|-0,03
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012157
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|138,046996
|-0,31
|Finans Portföy Altın BYF
|13,572095
|-0,19
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)