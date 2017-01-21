Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,053147 1,92 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,542266 1,01 TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,175995 0,98 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029880 0,94 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,164052 0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,075840 0,34 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,089188 0,33 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,163154 0,31 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,160812 0,28 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,061891 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,816518 3,05 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026671 2,94 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,178504 2,57 Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,057505 2,47 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,479976 2,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,028703 1,69 İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,198583 1,68 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,066041 1,55 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,296958 1,52 Deniz Port. Karma Fon 0,408103 1,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 2,42 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,039986 1,63 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,031188 1,49 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028438 1,21 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,997141 1,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 138,483196 1,19 Finans Portföy Altın BYF 13,597902 1,18 Finans Portföy Gümüş BYF 13,887258 0,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013455 0,18 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034824 0,18 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081726 0,18 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. 0,026035 0,17 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016205 0,17 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,450078 -1,32 Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,026758 -1,21 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037640 -1,16 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,038034 -1,15 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fon 1,198916 -1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015614 -2,41 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011709 -1,91 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014765 -1,50 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014142 -1,48 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034496 -1,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018609 -1,92 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021005 -1,86 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048623 -1,27 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042783 -1,21 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033708 -1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042269 -1,25 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,265067 -0,99 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010409 -0,62 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,260727 -0,58 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198993 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,286259 -1,41 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020938 -1,38 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036071 -1,31 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,254124 -1,26 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013484 -1,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,035795 -1,36 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013364 -1,34 İş Portföy Altın Fonu 0,017307 -1,33 HSBC Portföy Altın Fonu 1,370523 -1,32 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020720 -1,32

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)