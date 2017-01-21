Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|375,053147
|1,92
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,542266
|1,01
|TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F
|0,175995
|0,98
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,029880
|0,94
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,164052
|0,88
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,075840
|0,34
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,089188
|0,33
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,163154
|0,31
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,160812
|0,28
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,061891
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,816518
|3,05
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026671
|2,94
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,178504
|2,57
|Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,057505
|2,47
|Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|1,479976
|2,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,028703
|1,69
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,198583
|1,68
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,066041
|1,55
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,296958
|1,52
|Deniz Port. Karma Fon
|0,408103
|1,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,021843
|2,42
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|14,039986
|1,63
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,031188
|1,49
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,028438
|1,21
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,997141
|1,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|138,483196
|1,19
|Finans Portföy Altın BYF
|13,597902
|1,18
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,887258
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013455
|0,18
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034824
|0,18
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,081726
|0,18
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F.
|0,026035
|0,17
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016205
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,450078
|-1,32
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,026758
|-1,21
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,037640
|-1,16
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,038034
|-1,15
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fon
|1,198916
|-1,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015614
|-2,41
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011709
|-1,91
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014765
|-1,50
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014142
|-1,48
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034496
|-1,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018609
|-1,92
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021005
|-1,86
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048623
|-1,27
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042783
|-1,21
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,033708
|-1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042269
|-1,25
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,265067
|-0,99
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010409
|-0,62
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,260727
|-0,58
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,198993
|-0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,286259
|-1,41
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020938
|-1,38
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036071
|-1,31
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,254124
|-1,26
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013484
|-1,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035795
|-1,36
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013364
|-1,34
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017307
|-1,33
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,370523
|-1,32
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,020720
|-1,32
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)