Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,469493
|7,21
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,038478
|6,82
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030704
|6,12
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038081
|6,08
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023808
|6,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015999
|8,29
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011937
|7,73
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009679
|7,29
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014990
|7,09
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034997
|7,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,015676
|8,09
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|13,567570
|7,74
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,034104
|7,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|34,420012
|7,48
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021403
|6,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,200106
|6,68
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042803
|5,98
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,268102
|5,47
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,277725
|4,49
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,028225
|4,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021230
|9,52
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036548
|9,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,304675
|7,72
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,270158
|6,88
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013644
|6,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022635
|9,68
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036288
|9,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017541
|9,56
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,388888
|9,44
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038519
|9,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,081583
|0,21
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013581
|0,18
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016177
|0,18
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,609751
|0,18
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,596021
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,029601
|-1,42
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,536829
|-1,34
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,013877
|-1,31
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,393098
|-1,29
|Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,059407
|-1,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,034159
|-1,14
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,088418
|-0,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy İkinci Değişken Fon
|0,047626
|-0,70
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,025220
|-0,49
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,012667
|-0,30
|Ak Portföy Değişken Fon
|0,112682
|-0,27
|Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,014512
|-0,26
(Sürecek)