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Yatırımcı Rehberi (6)
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Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy...

Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,469493 7,21
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,038478 6,82
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030704 6,12
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038081 6,08
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023808 6,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015999 8,29
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011937 7,73
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009679 7,29
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014990 7,09
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034997 7,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015676 8,09
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,567570 7,74
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,034104 7,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,420012 7,48
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021403 6,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,200106 6,68
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042803 5,98
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,268102 5,47
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,277725 4,49
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,028225 4,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021230 9,52
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036548 9,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,304675 7,72
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,270158 6,88
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013644 6,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022635 9,68
Ak Portföy Altın Fonu 0,036288 9,58
İş Portföy Altın Fonu 0,017541 9,56
HSBC Portföy Altın Fonu 1,388888 9,44
TEB Portföy Altın Fonu 0,038519 9,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081583 0,21
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013581 0,18
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016177 0,18
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,609751 0,18
İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,596021 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029601 -1,42
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,536829 -1,34
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013877 -1,31
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,393098 -1,29
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,059407 -1,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,034159 -1,14
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088418 -0,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon 0,047626 -0,70
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,025220 -0,49
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon 0,012667 -0,30
Ak Portföy Değişken Fon 0,112682 -0,27
Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,014512 -0,26
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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