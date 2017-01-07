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Yatırımcı Rehberi (6)
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Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Taaleri Portföy...

Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,370679 2,59
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,505038 2,50
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,022185 2,41
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,422105 2,31
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,056401 2,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,013442 3,71
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,032701 3,19
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,267936 3,07
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013998 2,78
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018367 2,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014503 5,12
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017786 4,73
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020010 4,55
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,023859 3,74
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,031701 3,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,040389 2,43
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,187581 2,32
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,222823 1,67
Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon 0,773423 1,36
Ak Portföy Py Değişken Özel Fon 1,163002 0,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019384 3,77
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,033507 3,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,211197 2,64
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012795 2,28
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,188387 2,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 12,994596 6,19
Finans Portföy Altın BYF 12,608900 5,06
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 128,922343 4,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020637 3,87
İş Portföy Altın Fonu 0,016011 3,81
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,603381 0,19
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013556 0,19
İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,313161 0,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013409 0,18
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034713 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,015063 -0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010509 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,593162 -3,34
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,086112 -3,01
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,024554 -2,41
Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,046753 -2,33
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 25,617233 -2,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy Değişken Fon 0,032773 -10,67
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010132 -4,96
Ashmore Portföy Değişken Fon 0,012153 -1,13
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,284728 -1,05
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 11,897634 -0,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,003346 -1,40
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,026584 -1,29
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,934344 -1,01
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,842250 -0,90
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020525 -0,75


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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