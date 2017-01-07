Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,370679
|2,59
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,505038
|2,50
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,022185
|2,41
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,422105
|2,31
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,056401
|2,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,013442
|3,71
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,032701
|3,19
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,267936
|3,07
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013998
|2,78
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018367
|2,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,014503
|5,12
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,017786
|4,73
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,020010
|4,55
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,023859
|3,74
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,031701
|3,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,040389
|2,43
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,187581
|2,32
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,222823
|1,67
|Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon
|0,773423
|1,36
|Ak Portföy Py Değişken Özel Fon
|1,163002
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,019384
|3,77
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033507
|3,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,211197
|2,64
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012795
|2,28
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,188387
|2,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,994596
|6,19
|Finans Portföy Altın BYF
|12,608900
|5,06
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|128,922343
|4,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,020637
|3,87
|İş Portföy Altın Fonu
|0,016011
|3,81
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,603381
|0,19
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013556
|0,19
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,313161
|0,19
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013409
|0,18
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034713
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,015063
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010509
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|12,593162
|-3,34
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,086112
|-3,01
|Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,024554
|-2,41
|Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.)
|0,046753
|-2,33
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|25,617233
|-2,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değişken Fon
|0,032773
|-10,67
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010132
|-4,96
|Ashmore Portföy Değişken Fon
|0,012153
|-1,13
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,284728
|-1,05
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|11,897634
|-0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|13,003346
|-1,40
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,026584
|-1,29
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,934344
|-1,01
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,842250
|-0,90
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,020525
|-0,75
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)