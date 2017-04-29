Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,74'lük düşüşle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,30'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy Gümüş BYF 13,290227 -6,74 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014056 -3,81 Finans Portföy Altın BYF 13,327129 -3,79 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010408 -3,72 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 135,612283 -3,62 Fiba Portföy Altın F. 0,013025 -3,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021882 -3,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,02057 -3,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,035143 -3,23 HSBC Portföy Altın Fonu 1,34676 -3,20 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015764 -3,30 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016264 -3,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,01562 -3,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016085 -3,21 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016554 -3,20 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,01588 -3,20 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016003 -3,20 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014633 -3,19 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015452 -3,18 Groupama Em. Altın EYF 0,016496 -3,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)