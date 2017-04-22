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Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,91'lik düşüşle Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,91'lik düşüşle Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 1,58'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,01081 -2,91
Finans Portföy Gümüş BYF 14,250565 -2,62
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014612 -2,35
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,04732 -1,25
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011083 -1,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022645 -1,01
Ak Portföy Altın Fonu 0,036317 -1,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021261 -1,01
TEB Portföy Altın Fonu 0,038664 -1,00
HSBC Portföy Altın Fonu 1,391251 -0,99
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,02053 -1,58
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010451 -1,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016302 -1,00
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016139 -0,99
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015115 -0,99
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016532 -0,99
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,01596 -0,99
Vakıf Em. Altın EYF 0,017102 -0,98
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016805 -0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016618 -0,98
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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