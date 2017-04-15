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Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,48'lik düşüşle Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,48'lik düşüşle Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 3,78'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018276 -3,48
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016227 -2,58
Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon 0,014713 -2,58
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033761 -2,52
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042887 -2,36
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014963 -2,17
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091218 -2,16
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,218836 -2,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,352548 -2,15
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,294502 -2,10
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,02086 -3,78
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010587 -3,55
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018187 -3,32
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058502 -1,82
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046282 -1,75
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,03559 -1,67
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031936 -1,55
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022392 -1,43
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027672 -1,38
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022096 -1,36
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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