Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,14'lük düşüşle İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon oldu.



Vakıf Emeklilik Pera 2 Grup Değişken EYF ise yüzde 0,10'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010123 -4,14 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032155 -0,61 Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,800582 -0,19 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,181009 -0,15 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,405441 -0,10 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014405 -0,08 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030538 -0,05 Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011348 -0,04 Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,212422 -0,04 İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,024801 -0,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,010925 -0,10 MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF 0,012409 -0,10 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,033662 0,02 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013852 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF 0,042446 0,03 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,052895 0,04 Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF 0,011717 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012596 0,05 MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF 0,012519 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 0,012178 0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)