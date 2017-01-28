Yatırımcı Rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,29'luk düşüşle Strateji Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Fonu oldu.



Fiba Emeklilik ve Hayat Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 1,30 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 6,949741 -1,29 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,087012 -1,12 Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,014446 -0,97 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,378184 -0,68 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,065695 -0,52 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,027915 -0,50 Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,969468 -0,39 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 138,046996 -0,31 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,780244 -0,31 Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,014396 -0,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,010008 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010134 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,017856 -0,02 BNP Par. Car. Em. Başlangıç EYF 0,01 0,00 Bnp Par. Car. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,01 0,00 AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,01 0,00 Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012494 0,02 MetLife Em. ve Hay. Alt. Katkı EYF 0,012369 0,04 Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,010438 0,05 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012455 0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)