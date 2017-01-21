Yatırımcı Rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,41'lik düşüşle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 1,77 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015614 -2,41 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018609 -1,92 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011709 -1,91 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021005 -1,86 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014765 -1,50 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014142 -1,48 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034496 -1,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,286259 -1,41 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019283 -1,41 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020938 -1,38 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021236 -1,77 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018009 -1,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,015656 -1,53 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,038576 -1,50 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036222 -1,44 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016237 -1,39 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015699 -1,37 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,015861 -1,37 Vakıf Em. Altın EYF 0,016806 -1,37 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014859 -1,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)