Yatırımcı Rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,42'lik düşüşle Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu oldu.



MetLife Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF ise yüzde 1,17 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029601 -1,42 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,536829 -1,34 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013877 -1,31 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,393098 -1,29 Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,059407 -1,20 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,034159 -1,14 Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011099 -1,13 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,162626 -1,10 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,038967 -1,10 TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,174284 -1,09 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014849 -1,17 MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,01521 -1,16 Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF 0,011334 -1,11 Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,032792 -1,09 Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF 0,01154 -1,09 Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF 0,052417 -1,08 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013482 -1,06 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052433 -1,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF 0,041933 -1,05 Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012324 -1,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)