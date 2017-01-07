Yatırımcı Rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,67'lik düşüşle Qinvest Portföy Değişken Fon oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,20 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Qinvest Portföy Değişken Fon 0,032773 -10,67 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010132 -4,96 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 12,593162 -3,34 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,086112 -3,01 Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,024554 -2,41 Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,046753 -2,33 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 25,617233 -2,33 İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,045094 -2,31 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,067361 -2,28 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 24,268339 -2,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022487 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,070241 -2,01 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014704 -2,01 NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,075504 -1,99 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF 0,051497 -1,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,013735 -1,84 Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,069846 -1,80 Groupama Em. Büyüme Am. Hisse Sen. EYF 0,039907 -1,80 Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF 0,015714 -1,79 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,019688 -1,77

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)