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Yatırımcı Rehberi (4)

En fazla kazandıran yatırım fonu bu hafta yüzde 5,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tek. A. S. E. Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Yatırımcı Rehberi (4)

En fazla kazandıran yatırım fonu bu hafta yüzde 5,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tek. A. S. E. Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF ise yüzde 2,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,044037 5,27
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,689555 3,71
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,110217 3,49
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,05502 3,35
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,012279 3,27
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,249781 3,26
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,061725 3,08
İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,055474 2,82
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,021585 2,82
Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 3,699732 2,81
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,017268 2,85
Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,024098 2,75
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,086159 2,71
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017993 2,68
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,041123 2,56
Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF 0,015437 2,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,040097 2,50
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,091213 2,50
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,061923 2,40
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,045295 2,40
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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