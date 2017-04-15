Yatırımcı Rehberi (4)

En fazla kazandıran yatırım fonu bu hafta yüzde 4,08'lik getiriyle Finans Portföy Türkiye Yükselen Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.



NN Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,092158 4,08 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,053951 3,99 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,1065 3,80 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,754936 1,98 ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) 3,245579 1,88 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 29,286368 1,73 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,081105 1,72 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 43,927101 1,72 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. F.(H S.Y) 0,02536 1,70 İş Portföy BIST30 End. His.Sen.Fon(H.S.Yoğ.Fon) 0,046197 1,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,088988 1,94 Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,023454 1,59 Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,047474 1,44 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017523 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,044233 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,028082 1,33 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040095 1,32 MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,019773 1,30 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,081454 1,27 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,016513 1,26

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)