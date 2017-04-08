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Yatırımcı Rehberi (4)

En fazla kazandıran yatırım fonu bu hafta yüzde 3,04'lük getiriyle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırımcı Rehberi (4)

En fazla kazandıran yatırım fonu bu hafta yüzde 3,04'lük getiriyle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 2,62'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015295 3,04
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015911 2,73
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011169 2,62
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,04397 2,62
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038876 2,58
Finans Portföy Altın BYF 13,744329 2,55
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 139,80291 2,41
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,67096 2,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,029496 2,30
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,02379 2,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,02168 2,62
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,059585 2,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018811 2,42
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054011 2,39
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039893 2,29
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,06106 2,28
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060263 2,25
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039476 2,24
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045731 2,23
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037797 2,21


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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