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Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 3,70'lik getiriyle Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu oldu.

Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 3,70'lik getiriyle Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Esnek EYF ise yüzde 3,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 0,943586 3,70
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026097 3,53
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014609 3,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,218942 3,18
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021614 2,90
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019147 2,89
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,034635 2,75
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,01602 2,73
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,370239 2,64
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,516695 2,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,057372 3,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,0185 2,73
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021814 2,72
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,018464 2,70
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,048128 2,28
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,055133 2,10
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,015396 2,03
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,036846 1,98
Groupama Em. Büyüme Am. Hisse Sen. EYF 0,043234 1,97
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,0816 1,95
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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