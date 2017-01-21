Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 3,05'lik getiriyle Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,23 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,816518 3,05 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026671 2,94 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,178504 2,57 Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,057505 2,47 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021843 2,42 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,479976 2,32 Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,019754 2,15 Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026479 2,12 Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,044843 2,01 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,05315 1,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024175 3,23 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,054 1,89 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,034119 1,86 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,064336 1,86 Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 0,083173 1,64 Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 0,056454 1,62 MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015456 1,62 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,015089 1,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,03119 1,62 Axa Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Sen. EYF 0,015926 1,61

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)