Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 9,68'lik getiriyle Yapı Kredi Portföy Altın Fonu oldu.



Asya Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF ise yüzde 9,71 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022635 9,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,036288 9,58 İş Portföy Altın Fonu 0,017541 9,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,02123 9,52 HSBC Portföy Altın Fonu 1,388888 9,44 TEB Portföy Altın Fonu 0,038519 9,37 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013546 9,30 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020997 9,21 Garanti Portföy Altın Fonu 0,044675 9,12 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036548 9,08 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016466 9,71 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016238 9,65 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016741 9,65 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015917 9,63 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015065 9,61 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,016081 9,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016554 9,58 Vakıf Em. Altın EYF 0,017039 9,55 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016342 9,55 Groupama Em. Altın EYF 0,016974 9,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)