Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,19'luk getiriyle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 4,86 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy Gümüş BYF 12,994596 6,19 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014503 5,12 Finans Portföy Altın BYF 12,6089 5,06 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 128,92234 4,89 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017786 4,73 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,02001 4,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020637 3,87 İş Portföy Altın Fonu 0,016011 3,81 Ak Portföy Altın Fonu 0,033117 3,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019384 3,77 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,019786 4,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,017044 4,80 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014809 3,92 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015009 3,82 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,015268 3,80 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015107 3,78 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,014673 3,78 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,014519 3,77 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014918 3,76 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,013744 3,76

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)