Yatırımcı Rehberi (3)

Bu hafta ortalama olarak yatırım fonları yüzde 0,16, BES fonları yüzde 0,47 değer kazandı.

Yatırımcı Rehberi (3)

Bu hafta ortalama olarak yatırım fonları yüzde 0,16, BES fonları yüzde 0,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,61 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,38 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 2,29 yükselen hisse senedi "en fazla değer kazanan" fon olurken, yüzde 3,16'lik düşüşle kıymetli madenler tek "değer kaybeden" fon olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,16 336 268 68
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,09 96 79 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,21 14 7 8
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,61 72 62 10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,36 84 75 9
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,93 29 19 9
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -3,38 15 0 15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,21 26 26 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,47 287 236 51
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,19 60 32 28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,71 1 1 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,29 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,76 119 112 7
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,28 31 29 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -3,16 12 0 12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,20 36 36 0


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Maden, Kaza, Yatırımcı Rehberi, Piyasa, Yatırım Fonu, Yatırım Fonları, Emeklilik, Emekli, Yatırım
sponsored ads