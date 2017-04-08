Yatırımcı Rehberi (3)
Bu hafta ortalama olarak yatırım fonları yüzde 0,38, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı.
Bu hafta ortalama olarak yatırım fonları yüzde 0,38, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,17 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında düşüş gösteren fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise yüzde 2,10 yükselen kıymetli madenler "en fazla değer kazanan" fon olurken, bu fonlar arasında da azalış kaydeden fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Haftalık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|0,38
|338
|326
|13
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,32
|97
|90
|8
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|1,14
|15
|15
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,48
|72
|72
|0
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,44
|84
|83
|1
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|1,18
|29
|25
|4
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|2,17
|15
|15
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,20
|26
|26
|0
|HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,53
|287
|285
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,65
|60
|60
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,65
|1
|1
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|1,14
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,33
|119
|117
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,53
|31
|31
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|2,10
|12
|12
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,20
|36
|36
|0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
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