Yatırımcı Rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2016 geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:





TL Yatırım Aracı Adı 2016 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2016 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 131,1000 146,00 147,90 1,30 12,81 Cumhuriyet 877,0000 976,00 990,00 1,43 12,88 ABD Doları 3,5230 3,7860 3,8200 0,90 8,43 Avro 3,7140 4,0310 4,0700 0,97 9,59 İngiliz Sterlini 4,3450 4,6140 4,7030 1,93 8,24 İsviçre Frangı 3,4630 3,7660 3,7970 0,82 9,64

(Sürecek)