Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yatırımcı Rehberi (2)
Ara
BİST 81.524 %0,78
DOLAR 3,7235 %-1,00
EURO 3,9636 %-0,87
PARİTE 1,0643 %0,18
ALTIN 143,35 %-0,83
FAİZ 11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yatırımcı Rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2016 geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL

Yatırım Aracı Adı 2016 Sonu Fiyatı...

Yatırımcı Rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2016 geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2016 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2015 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 131,1000 137,0000 146,0000 6,57 11,37
Cumhuriyet 877,0000 916,0000 976,0000 6,55 11,29
ABD Doları 3,5230 3,6340 3,7860 4,18 7,47
Avro 3,7140 3,8330 4,0310 5,17 8,54
İngiliz Sterlini 4,3450 4,4920 4,6140 2,72 6,19
İsviçre Frangı 3,4630 3,5780 3,7660 5,25 8,75
(Sürecek)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>