Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 YESIL YATIRIM...
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|YESIL YATIRIM HOLDING
|61,30
|2
|AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
|27,66
|3
|KERVANSARAY YAT. HOL.
|25,00
|4
|CEMTAS
|24,32
|5
|CELIK HALAT
|20,64
|6
|KATMERCILER EKIPMAN A.S.
|17,49
|7
|ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
|14,56
|8
|ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
|12,48
|9
|OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
|11,49
|10
|EREGLI DEMIR CELIK
|11,47
|DEĞER KAYBEDENLER
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
|-15,94
|2
|BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
|-13,95
|3
|DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
|-11,54
|4
|YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
|-10,34
|5
|AVRUPA YATIRIM HOLDING
|-9,14
|6
|MARTI GMYO A.S.
|-7,84
|7
|BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
|-6,51
|8
|DENIZLI CAM
|-6,29
|9
|CEMAS DOKUM SANAYII AS
|-6,06
|10
|METEMTUR OTELCILIK A.S.
|-6,06
|Hisse Adı
|Piyasa Değeri
|1
|KOC HOLDING
|42.349.496.600
|2
|T. GARANTI BANKASI
|40.278.000.000
|3
|AKBANK
|38.040.000.000
|4
|T. IS BANKASI C GRUBU
|31.544.789.700
|5
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|27.302.000.000
|6
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.116.000.000
|7
|EREGLI DEMIR CELIK
|22.785.000.000
|8
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|22.412.518.400
|9
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|22.330.000.000
|10
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.587.474.320
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