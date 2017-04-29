Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:





DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim Hisse Adı (Yüzde) 1 YESIL YATIRIM HOLDING 61,30 2 AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 27,66 3 KERVANSARAY YAT. HOL. 25,00 4 CEMTAS 24,32 5 CELIK HALAT 20,64 6 KATMERCILER EKIPMAN A.S. 17,49 7 ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 14,56 8 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 12,48 9 OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 11,49 10 EREGLI DEMIR CELIK 11,47 DEĞER KAYBEDENLER Haftalık Değişim Hisse Adı (Yüzde) 1 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. -15,94 2 BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET -13,95 3 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC -11,54 4 YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS -10,34 5 AVRUPA YATIRIM HOLDING -9,14 6 MARTI GMYO A.S. -7,84 7 BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC -6,51 8 DENIZLI CAM -6,29 9 CEMAS DOKUM SANAYII AS -6,06 10 METEMTUR OTELCILIK A.S. -6,06 Hisse Adı Piyasa Değeri 1 KOC HOLDING 42.349.496.600 2 T. GARANTI BANKASI 40.278.000.000 3 AKBANK 38.040.000.000 4 T. IS BANKASI C GRUBU 31.544.789.700 5 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.302.000.000 6 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.116.000.000 7 EREGLI DEMIR CELIK 22.785.000.000 8 TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.412.518.400 9 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.330.000.000 10 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.587.474.320

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