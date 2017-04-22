Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 INFO YATIRIM A.S.
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|INFO YATIRIM A.S.
|41,82
|2
|DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
|33,02
|3
|MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
|32,69
|4
|ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S.
|28,69
|5
|REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
|24,05
|6
|POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS
|19,22
|7
|DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
|16,57
|8
|MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
|16,38
|9
|IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
|16,33
|10
|CEMAS DOKUM SANAYII AS
|16,2
|DEĞER KAYBEDENLER
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
|-19,47
|2
|KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI
|-8,7
|3
|MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
|-6,67
|4
|POLISAN HOLDING AS
|-6,67
|5
|BOYNER PERAKENDE YAT.
|-5,96
|6
|SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS
|-5,73
|7
|BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR
|-5,66
|8
|PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
|-5,35
|9
|FINANS PORTFOY GUMUS BYF
|-5,13
|10
|RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS
|-4,94
|Hisse Adı
|Piyasa Değeri
|1
|KOC HOLDING
|41.132.265.560
|2
|T. GARANTI BANKASI
|40.320.000.000
|3
|AKBANK
|37.240.000.000
|4
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.869.794.200
|5
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.862.000.000
|6
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.452.000.000
|7
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.383.433.920
|8
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.223.027.200
|9
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.895.000.000
|10
|EREGLI DEMIR CELIK
|20.440.000.000
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