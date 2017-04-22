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Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim

Hisse Adı (Yüzde)
1 INFO YATIRIM A.S.

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 INFO YATIRIM A.S. 41,82
2 DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 33,02
3 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 32,69
4 ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 28,69
5 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 24,05
6 POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 19,22
7 DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 16,57
8 MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 16,38
9 IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 16,33
10 CEMAS DOKUM SANAYII AS 16,2
DEĞER KAYBEDENLER Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC -19,47
2 KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI -8,7
3 MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. -6,67
4 POLISAN HOLDING AS -6,67
5 BOYNER PERAKENDE YAT. -5,96
6 SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS -5,73
7 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR -5,66
8 PRIZMA PRES MATBAACILIK AS -5,35
9 FINANS PORTFOY GUMUS BYF -5,13
10 RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS -4,94
Hisse Adı Piyasa Değeri
1 KOC HOLDING 41.132.265.560
2 T. GARANTI BANKASI 40.320.000.000
3 AKBANK 37.240.000.000
4 T. IS BANKASI C GRUBU 30.869.794.200
5 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.862.000.000
6 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.452.000.000
7 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.383.433.920
8 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.223.027.200
9 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.895.000.000
10 EREGLI DEMIR CELIK 20.440.000.000
(Son)

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