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Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim

Hisse Adı (Yüzde)
1 KAPLAMIN AMBALAJ SAN...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 90,08
2 BIRLIK MENSUCAT A.S. 16,36
3 KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 15,00
4 YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 11,84
5 UMPAS HOLDING AS 11,11
6 DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 10,42
7 IHLAS MADENCILIK 8,89
8 KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 8,29
9 T HALK BANKASI A.S. 7,64
10 AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 7,27
DEĞER KAYBEDENLER Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 AVRUPA YATIRIM HOLDING -33,93
2 LUKS KADIFE -17,36
3 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR -13,11
4 GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS -12,33
5 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. -11,86
6 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T -10,98
7 AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT -10,29
8 MERIT TURIZM YAT ISL AS -10,00
9 BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC -9,39
10 ISBIR HOLDING A.S. -8,46
Hisse Adı Piyasa Değeri
1 T. GARANTI BANKASI 40.740.000.000
2 KOC HOLDING 39.281.060.020
3 AKBANK 36.360.000.000
4 T. IS BANKASI C GRUBU 30.014.799.900
5 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.246.000.000
6 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.326.000.000
7 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.273.111.040
8 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.648.888.480
9 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.370.000.000
10 EREGLI DEMIR CELIK 19.110.000.000
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