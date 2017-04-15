Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 KAPLAMIN AMBALAJ SAN...
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
|90,08
|2
|BIRLIK MENSUCAT A.S.
|16,36
|3
|KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI
|15,00
|4
|YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
|11,84
|5
|UMPAS HOLDING AS
|11,11
|6
|DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
|10,42
|7
|IHLAS MADENCILIK
|8,89
|8
|KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
|8,29
|9
|T HALK BANKASI A.S.
|7,64
|10
|AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
|7,27
|DEĞER KAYBEDENLER
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|AVRUPA YATIRIM HOLDING
|-33,93
|2
|LUKS KADIFE
|-17,36
|3
|BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR
|-13,11
|4
|GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
|-12,33
|5
|MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
|-11,86
|6
|BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
|-10,98
|7
|AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
|-10,29
|8
|MERIT TURIZM YAT ISL AS
|-10,00
|9
|BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
|-9,39
|10
|ISBIR HOLDING A.S.
|-8,46
|Hisse Adı
|Piyasa Değeri
|1
|T. GARANTI BANKASI
|40.740.000.000
|2
|KOC HOLDING
|39.281.060.020
|3
|AKBANK
|36.360.000.000
|4
|T. IS BANKASI C GRUBU
|30.014.799.900
|5
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.246.000.000
|6
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|25.326.000.000
|7
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|21.273.111.040
|8
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.648.888.480
|9
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|20.370.000.000
|10
|EREGLI DEMIR CELIK
|19.110.000.000
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