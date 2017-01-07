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Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim

Hisse Adı (Yüzde)
1 KEREVITAS GIDA 49,63 ...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 KEREVITAS GIDA 49,63
2 BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 30,59
3 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 30,38
4 KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 25,93
5 PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 17,5
6 EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 17,22
7 EGE ENDUSTRI 16,98
8 SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 16,94
9 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 16,67
10 METEMTUR OTELCILIK A.S. 16,2
DEĞER KAYBEDENLER Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 ALTINYAG KOMBINALARI A.S. -22,73
2 DENIZBANK A.S. -17,61
3 VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC -12,77
4 ARTI YAT HOLDING A.S. -12,28
5 ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S -11,44
6 ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. -11,04
7 BEYAZ FILO OTO KIRALAM -8,92
8 DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET -8,91
9 INTEMA INSAAT VE TESISAT -8,66
10 EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O -8,33
Hisse Adı Piyasa Değeri
1 KOC HOLDING 33.778.161.360
2 T. GARANTI BANKASI 31.290.000.000
3 AKBANK 30.600.000.000
4 T. IS BANKASI C GRUBU 22.859.847.600
5 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.848.000.000
6 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.714.000.000
7 HACI OMER SABANCI HOLDING 18.404.444.080
8 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.340.000.000
9 TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.892.451.840
10 EREGLI DEMIR CELIK 16.834.999.999
(Son)

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