Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|KEREVITAS GIDA
|49,63
|2
|BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
|30,59
|3
|EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT
|30,38
|4
|KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S.
|25,93
|5
|PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
|17,5
|6
|EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
|17,22
|7
|EGE ENDUSTRI
|16,98
|8
|SEKER FINANSAL KIRALAMA AS
|16,94
|9
|YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
|16,67
|10
|METEMTUR OTELCILIK A.S.
|16,2
|DEĞER KAYBEDENLER
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
|-22,73
|2
|DENIZBANK A.S.
|-17,61
|3
|VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
|-12,77
|4
|ARTI YAT HOLDING A.S.
|-12,28
|5
|ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
|-11,44
|6
|ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN.
|-11,04
|7
|BEYAZ FILO OTO KIRALAM
|-8,92
|8
|DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET
|-8,91
|9
|INTEMA INSAAT VE TESISAT
|-8,66
|10
|EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
|-8,33
|Hisse Adı
|Piyasa Değeri
|1
|KOC HOLDING
|33.778.161.360
|2
|T. GARANTI BANKASI
|31.290.000.000
|3
|AKBANK
|30.600.000.000
|4
|T. IS BANKASI C GRUBU
|22.859.847.600
|5
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|22.848.000.000
|6
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|21.714.000.000
|7
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|18.404.444.080
|8
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|18.340.000.000
|9
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|17.892.451.840
|10
|EREGLI DEMIR CELIK
|16.834.999.999