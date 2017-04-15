Yatırımcı Rehberi (1)

Borsa ve altın bu hafta yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 1,77'lik yükselişle 90.063,69 puandan kapattı.



Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 3,40'lık artışla 120.472,18 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 5,75'lik yükselişle 158.294,42 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,45'lik primle 84.697,33 puana yükseldi.



Sanayi Endeksi yüzde 0,56'lık düşüşle 93.352,18 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,28'lik düşüşle 56.680,91 puana geriledi.



Kaplamin Ambalaj Sanayi en çok prim yapan hisse



Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret olurken, şirket hisseleri yüzde 90,08 değer kazandı. Bunu yüzde 16,36'lık artışla Birlik Mensucat, yüzde 15'lik yükselişle de Karsusan Karadeniz Su Ürünleri izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 33,93 ile Avrupa Yatırım Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 17,36'lık düşüşle Lüks Kadife ve yüzde 13,11'lik azalışla Birko Birleşik Koyunlular takip etti.



Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 40 milyar 740 milyon lirayla Garanti Bankası, 39 milyar 281 milyon 60 bin 20 lirayla Koç Holding, 36 milyar 360 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



Altın yükseldi, döviz düştü



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,20'lik yükselişle 152,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29'luk artışla 1021 lira olarak gerçekleşti.



Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,05 düşüşle 3,6920 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,08 azalışla 3,9220 liraya geriledi.



Geçen hafta 4,6320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 4,6340 liraya yükseldi. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,73 kayıpla 3,6850 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile kıymetli madenler fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.



(Sürecek)