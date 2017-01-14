Yatırımcı Rehberi (1)

Bu hafta bütün yatırım araçları kazandırırken, en büyük kazanç yüzde 6,57 ile 24 ayar külçe altında elde edildi.



Bu hafta küresel piyasalar veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı.



Gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,73'lük yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.



Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 4,66'lık artışla 106.580,95 puana tırmanırken, Sanayi Endeksi yüzde 6,93'lük primle 88.588,73 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 5,52'lik yükselişle 52.271,99 puana çıktı.



Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 3,34'lük artışla 69.177,00 puan, Bankacılık Endeksi de yüzde 5,06'lık değer kazancı ile 133.356,89 puan olarak gerçekleşti.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,57'lik artışla 146 lirayı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,55'lik yükselişle 976 lirayı buldu.



En çok yükselen hisse senedi Euro Yatırım Holding AŞ



Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Euro Yatırım Holding AŞ olurken, şirket hisseleri yüzde 40 değer kazandı. Bunu yüzde 34,01'lik artışla Avrasya Petrol ve Turistik Tesis, yüzde 32,08'lik yükselişle de Ege Profil Ticaret ve Sanayii AŞ izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 27,37 ile Tacirler Yatırım Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 18,45'lik düşüşle Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ve yüzde 8,57'lik azalışla Yapı Kredi Koray Gayrimenkul takip etti.



Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 35 milyar 198 milyon 264 bin 240 lirayla Koç Holding, 33 milyar 138 milyon lirayla Garanti Bankası, 31 milyar 200 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



Döviz yükseldi



Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,18'lik yükselişle 3,7860 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 5,17'lik artışla 4,0310 liraya ulaştı.



Geçen hafta 4,4920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,6140'a yükseldi. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,25 değer kazanarak 3,7660 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,08, yatırım fonları yüzde 0,65 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile kıymetli madenler fonları oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.



(Sürecek)