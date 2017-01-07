Yatırımcı Rehberi (1)

Altın, dolar ve avro bu hafta yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,32'lik düşüşle 77.106,57 puandan tamamladı.



Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 1,70 azalışla 101.838,78 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,88 düşüşle 82.848, 66 puan, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,18 gerilemeyle 49.536,92 puan oldu. Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,85 düşüşle 66.939,00 puan ve Bankacılık Endeksi yüzde 2,02 değer kayıpla 126.930,24 puan olarak gerçekleşti.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,50 artışla 137 lirayı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,45 yükselişle 916 lirayı buldu.



En çok yükselen hisse senedi Kerevitaş Gıda



Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Kerevitaş Gıda olurken, şirket hisseleri yüzde 49,63 değer kazandı. Bunu yüzde 30,59'luk artışla Banvit Vitaminli Yem Sanayi ve Ticaret, yüzde 30,38'lik yükselişle de Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 22,73 ile Altınyağ Kombinaları AŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 17,61'lik düşüşle Denizbank ve yüzde 12,77'lik azalışla VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret takip etti.



Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 33 milyar 778 milyon 161 bin 360 lirayla Koç Holding, 31 milyar 290 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 600 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



Avro ve dolar yükseldi



Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,15 yükselişle 3,6340 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,20 artışla 3,8330 liraya ulaştı.



Geçen hafta 4,3450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,4920'ye yükseldi. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,32 değer kazanarak 3,5780 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile kıymetli madenler fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.



(Sürecek)