Yatırım Yapan Yabancılara Bakanlar Kurulu Vatandaşlık Verecek

En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.



"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Düzenlemeyle, yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. maddesinde değişiklik yapıldı.

EN AZ 2 MİLYON DOLAR SERMAYE YA DA 1 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ ŞARTI

Buna göre, en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen veya en az 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

EN AZ 100 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, en az 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca ve en az 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartı ile satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yabancılara da yine Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek.



Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacak.