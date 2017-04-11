Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yatın kül olduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan 2 İngiliz şüpheli adliyeye sevk edildi.



Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), emniyetteki işlemleri sonrası Marmaris Adliyesine sevk edildi.



Billy C'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.



Rosie P.G'nin de alkollü olduğunu, olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi.



Bu arada, MOBESE kayıtlarından, zanlıların ilk yangının çıktığı "Passion" adlı yata giriş ve çıkış yaptıkları, şüphelilerin çıkmasının ardından yatın alev aldığının saptandığı kaydedildi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda "White Layd", "Cartano" ve "Passion" isimli yatlar yanarak kullanılamaz hale gelmiş, "Cartano" isimli yattaki Ekrem Gökçe (63) yaşamını yitirmiş, yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırılmıştı.



Olayla ilgili İngiliz şüpheliler Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), Turunç Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.