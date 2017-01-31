Yatılı Bölge Okulundaki Çocuklara Oyun Parkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Beşkonak Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki çocuklar için oyun parkı kurdu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi tarafından Beşkonak Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu yönetiminin talebi üzerine okul bahçesine yarıyıl tatilinde oyun parkı kurulumu yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, yaptığı açıklamada, çocukların sömestr tatili dönüşünde oyun parkı sürpriziyle karşılaşacağını söyledi.



İlçede daha önce de Bozyaka, Dolbazlar, Odaönü, Taşağıl, Örenşehir, Karabük ve Gaziler mahallelerine oyun parkı kurduklarını hatırlatan Büküş, oyun parkında çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevallilerin bulunduğunu ve zemini kumla kaplayarak parkı güvenli hale getirdiklerini kaydetti.