Yatan Hastalara "Halk Oylaması" Hizmeti

Siirt'te 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında hastaların sağlık ekiplerince seçim merkezlerine götürüleceği belirtildi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür, pazar günü yapılacak halk oylamasında sağlık sorunu olan vatandaşlara yardımcı olacaklarını söyledi.



Hasta seçmenler için evde sağlık hizmetleri birimlerinin seçim günü saat 17.00'a kadar açık olacağını ifade eden Ömür, şunları kaydetti:



"Oy kullanmaya kendi imkanları ile gidemeyecek durumda olan evde sağlık hizmetleri hastalarına, hastanelerde yatan hastalara, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza talepte bulunmaları halinde hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınma hizmeti verilecek. Hastalarımız konuyla ilgili 444 38 33 numaralı telefondan bilgi alabilecekler. Bu telefon hattı seçim gününe kadar sabah 08.00-24.00 saatleri arası bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için açık tutulacak."