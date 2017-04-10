Yatan Hastalara "Halk Oylaması" Hizmeti

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaları ve sağlık yardımı almaksızın oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşların talep etmeleri halinde, sağlık ekiplerince seçim merkezlerine götürüleceğini bildirdi.



Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde sağlık stantı kuruldu.



Kişioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasında, sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmaya gitmekte sorun yaşayan vatandaşlara yardımcı olacaklarını belirtti.



Bu durumda olan vatandaşların Sağlık Müdürlüğüne başvurabileceklerini ifade eden Kişioğlu, şunları kaydeti:



"Gerek evlerinde sağlık hizmeti alan gerekse hastanelerimizde yatarak tedavi gören vatandaşlarımızdan sağlık yardımı olmaksızın oyunu kullanmaya gidemeyecek olanlara destek olmak ve vatandaşlarımızın en temel haklarından olan oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla evde sağlık hizmetleri araçlarımız ve ekiplerimiz il genelinde pazar günü referandum boyunca hizmet verecektir. Bunun için halkımızdan evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonu aramalarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın referandum öncesi bizleri bilgilendirmelerini talep etmekteyiz. Evde sağlık hizmetleri ekiplerimiz talepte bulunan vatandaşlarımızı oy kullanacakları merkeze taşıyacak ve oy kullanmalarını müteakiben aldıkları adrese geri götürecekleridir."