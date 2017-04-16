Yatalak Hastalar Ambulanslar Yardımıyla Oylarını Kullandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evde sağlık hizmeti yardımı alan yatalak hastalar ambulanslarla vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Beyşehir ilçe merkezinde, çeşitli hastalıkları sebebiyle yatağa mahkum durumdaki hastalar, ailelerinin yardım talep etmesi üzerine ambulanslarla oy kullanacakları sandığa taşındı. Beyşehir Lisesi bahçesine getirilen yatağa mahkum hasta, ambulansa gelen sandık görevlileri ve ailelerinin yardımıyla oyunu kullandı.



Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu bahçesine oyunu kullanmak üzere ambulansla getirilen iki farklı yatalak hastalar ise sandık kurulu başkanlarının araçta oy kullanılmasına müsaade etmemesi üzerine sedye ile okul binasına taşındı. Oy kullanacağı sandık başına sedye ile getirilen hastalar, ailelerinin yardımıyla vatandaşlık görevini yerine getirebildi. Ardından yine sedye yardımıyla önce ambulansa ardından evlerine götürüldü. - KONYA