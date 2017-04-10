Yataktan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yatağından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yatağından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Balıbıdık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı evinde yataktan düşerek başını yere çarptığı tahmin edilen Naime Ölmez (84) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇANKIRI
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