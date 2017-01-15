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Yatak Toplamak 20 Dakika Pilates Yapmaya Bedel

Yatak Toplamak 20 Dakika Pilates Yapmaya Bedel

Yeni yapılan bir araştırmaya göre yatak toplamanın, 20 dakika pilates yapmaya eş değer olduğu ve sonucunda 70 kalori harcandığı tespit edildi.

Yatak Toplamak 20 Dakika Pilates Yapmaya Bedel

Yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre günlük ev işleri vücudunuzu şekle sokmaya yardımcı oluyor. Peki hangi ev işi ne kadar kalori yaktırıyor?

İşte ev işleri sayesinde harcanan kalori miktarları:

Yatak yapmak = 70 kalori = 1 kurabiye = 20 dakika pilates
Çamaşır = 148 kalori = 1 bardak şarap = 40 dakika ağırlık kaldırmak
Ütü = 157 kalori = 1 paket cips = 30 dakika su sporu
Süpürmek = 161 kalori = 40 gram Çin yemeği = 30 dakika bisiklet sürmek
Toz almak = 175 = Küçük bir kalıp çikolata = 20 dakika aerobik
Elektrikli süpürgeyle süpürmek = 175 kalori = 1 porsiyon makarna = 20 dakika tempolu yürüyüş
Cam silme = 231 kalori = 1 donut = 25 dakika dairesel antrenman
Banyoyu temizlemek = 256 kalori = 1 muffin = 20 dakika spinning
Yer silmek = 259 kalori = 1 dilim pizza = 15 dakika koşmak
Arabayı yıkamak = 314 kalori = 1 dilim pasta (85 gram) = 45 dakika boks
Paspas yapmak = 314 kalori = 1 brownie (70 gram) = 45 dakika yüzmek

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