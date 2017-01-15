Yatak Toplamak 20 Dakika Pilates Yapmaya Bedel

Yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre günlük ev işleri vücudunuzu şekle sokmaya yardımcı oluyor. Peki hangi ev işi ne kadar kalori yaktırıyor?

İşte ev işleri sayesinde harcanan kalori miktarları:

Yatak yapmak = 70 kalori = 1 kurabiye = 20 dakika pilates

Çamaşır = 148 kalori = 1 bardak şarap = 40 dakika ağırlık kaldırmak

Ütü = 157 kalori = 1 paket cips = 30 dakika su sporu

Süpürmek = 161 kalori = 40 gram Çin yemeği = 30 dakika bisiklet sürmek

Toz almak = 175 = Küçük bir kalıp çikolata = 20 dakika aerobik

Elektrikli süpürgeyle süpürmek = 175 kalori = 1 porsiyon makarna = 20 dakika tempolu yürüyüş

Cam silme = 231 kalori = 1 donut = 25 dakika dairesel antrenman

Banyoyu temizlemek = 256 kalori = 1 muffin = 20 dakika spinning

Yer silmek = 259 kalori = 1 dilim pizza = 15 dakika koşmak

Arabayı yıkamak = 314 kalori = 1 dilim pasta (85 gram) = 45 dakika boks

Paspas yapmak = 314 kalori = 1 brownie (70 gram) = 45 dakika yüzmek