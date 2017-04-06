Birol Güven'in kaleme aldığı Yatak Odası Diyalogları adlı tiyatro oyunu, 06 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkıyor.



Yazan: Birol Güven



Yöneten: Galip Erdal



Dekor: Yekta Özdemir



Işık: Cengiz Özdemir



Kostüm: Funda Sarı



Ses & Efekt: Ersin Aşar



Oyuncular: Levent Ülgen, Goncagül Sunar, Eylem Öden, Hasan Erdem



Birol Güven TV'de anlatamadıklarını yazdı! Türk tipi sitcomların mimarı, bu defa "özelimizi" tiyatroda anlatıyor. İlişkilerdeki komik hallerimizi, gizli kafa içi seslerimizi ve Yatak Odası Diyalogları'nı...



Akıcı, keyifli ve komik; biraz da yol gösterici bir oyunla gözler önüne seriyor. Hayatınızdan çok tanıdık örnekler bulabileceğiniz, kahkaha dolu bir 2 saat sizi bekliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yatak Odası Diyalogları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır